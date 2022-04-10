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    Брайан Родригес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Родригес
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 2000 (22 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 14 2 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.08.2022 1' -62' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    14.08.2022 1' -64' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:0 Шарлотт (Шарлотт)
    07.08.2022 64' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.07.2022 72' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сиэтл (Сиэтл)
    26.06.2022 1' -72' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    70'
    29.05.2022 1' -82' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    47' 13' 19'
    21.05.2022 46' -90' Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.05.2022 69' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    10.04.2022 1' -11' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.04.2022 1' -89' Орландо Сити (Орландо) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24'
    21.03.2022 1' -74' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.03.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Портленд (Портленд)
    90'
    26.02.2022 1' -79' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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