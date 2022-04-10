Брайан Родригес - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|14
|2
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|17.08.2022
|1' -62'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|14.08.2022
|1' -64'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|5:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|07.08.2022
|64' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.07.2022
|72' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сиэтл (Сиэтл)
|26.06.2022
|1' -72'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|70'
|29.05.2022
|1' -82'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|47' 13' 19'
|21.05.2022
|46' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.05.2022
|69' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|10.04.2022
|1' -11'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|03.04.2022
|1' -89'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24'
|21.03.2022
|1' -74'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:1
|Портленд (Портленд)
|90'
|26.02.2022
|1' -79'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)