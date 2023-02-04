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    Матиас Винья - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Матиас
    Фамилия Винья
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 85' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 85' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    11.02.2023 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    04.02.2023 81' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Борнмут (Борнмут)
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