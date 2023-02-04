Матиас Винья - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Винья
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Винья
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|85' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|85' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|04.02.2023
|81' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)