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    Франсиско Ла Мантия - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Франсиско
    Фамилия Ла Мантия
    Состав Без клуба
    Родной город Мерида
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венесуэла 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.06.2021 Был в запасе Венесуэла 2:2 Эквадор
    18.06.2021 1' -90' Колумбия 0:0 Венесуэла
    55'
    14.06.2021 1' -90' Бразилия 3:0 Венесуэла
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