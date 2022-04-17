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    Хайро Кинтерос - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Хайро
    Фамилия Кинтерос
    Команда Боливар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 2001 (22 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:0 Интер (Майами)
    17.07.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Шарлотт (Шарлотт)
    05.07.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:1 Интер (Майами)
    26.06.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    19.06.2022 Был в запасе Атланта Юнайтед (Атланта) 2:0 Интер (Майами)
    19.05.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Интер (Майами)
    15.05.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:2 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    01.05.2022 19' -76' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:0 Интер (Майами)
    55' 76'
    24.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 2:1 Атланта Юнайтед (Атланта)
    17.04.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Интер (Майами)
    09.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    03.04.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Хьюстон (Хьюстон)
    19.03.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:1 Интер (Майами)
    12.03.2022 46' -90' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 1' -90' Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    77'
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