Хайро Кинтерос - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Хайро
|Фамилия
|Кинтерос
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Хайро
|Фамилия
|Кинтерос
|Команда
|Боливар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Интер (Майами)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Интер (Майами)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:0
|Интер (Майами)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|01.05.2022
|19' -76'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|55' 76'
|24.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Интер (Майами)
|12.03.2022
|46' -90'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|07.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)
|77'