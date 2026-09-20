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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мьеллбю
A. Youssef
Статистика
A. Youssef - статистика
Мьеллбю
#9 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Мьеллбю
0 : 3
20.09.2026
ГАИС
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
АИК
1 : 1
16.09.2026
Мьеллбю
1' - 90'
33'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 75'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мьеллбю
1 : 4
07.09.2026
Гетеборг
1' - 69'
Швеция. Аллсвенскан, 10 тур
Мьеллбю
0 : 2
03.09.2026
Юргорден
68' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Юргорден
4 : 0
31.08.2026
Мьеллбю
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мьеллбю
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Слован
2 : 0
11.08.2026
Мьеллбю
56' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Мьеллбю
1 : 2
04.08.2026
Слован
70' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 0
28.07.2026
Мьеллбю
1' - 46'
Лига чемпионов, 2 раунд
Мьеллбю
3 : 0
21.07.2026
Линкольн
78' - 90'
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