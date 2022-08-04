Серхио Пенья - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Пенья
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|73' -90'
|Брага (Брага)
|2:1
|Мальме (Мальме)
|27.10.2022
|72' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|87'
|13.10.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|1:0
|Мальме (Мальме)
|36'
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Мальме (Мальме)
|08.09.2022
|46' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Брага (Брага)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|0:2
|Мальме (Мальме)
|18.08.2022
|70' -90'
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|11.08.2022
|1' -67'
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|04.08.2022
|1' -76'
|Мальме (Мальме)
|3:0
|Дюделанж (Дюделанж)