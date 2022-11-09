Хулиан Альварес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хулиан
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Хулиан
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|74'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|15'
|22.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:1
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|90' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|12.02.2023
|46' - 90'
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)
|58'