Диего Паласиос - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Паласиос
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Паласиос
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 1999 (23 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)