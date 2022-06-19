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    Стефано Веччиа - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Стефано
    Фамилия Веччиа
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 января 1995 (29 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 16 9 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -59' Русенборг (Тронхейм) 2:3 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    06.11.2022 46' -90' Йерв (Гримстад) 2:4 Русенборг (Тронхейм)
    56'
    30.10.2022 60' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    23.10.2022 61' -90' Мольде (Мольде) 2:1 Русенборг (Тронхейм)
    15.10.2022 65' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Стремсгодсет (Драммен)
    89'
    09.10.2022 69' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Волеренга (Осло)
    02.10.2022 72' -90' Кристиансунд (Кристиансунн) 4:4 Русенборг (Тронхейм)
    03.07.2022 1' -58' Викинг (Ставангер) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    29'
    25.06.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 3:1 Кристиансунд (Кристиансунн)
    19.06.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    16'
    29.05.2022 1' -63' Волеренга (Осло) 0:4 Русенборг (Тронхейм)
    22' 8'
    26.05.2022 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 3:3 Хаугесунд (Хаугесунд)
    35' 55'
    22.05.2022 1' -67' ХамКам (Хамар) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    16.05.2022 1' -66' Русенборг (Тронхейм) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    7' 65'
    24.04.2022 1' -65' Русенборг (Тронхейм) 0:0 Мольде (Мольде)
    18.04.2022 1' -74' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    64'
    10.04.2022 61' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:0 Одд (Шиен)
    03.04.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:2 Русенборг (Тронхейм)
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