Стефано Веччиа - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Веччиа
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1995 (29 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Веччиа
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 января 1995 (29 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|16
|9
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -59'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|06.11.2022
|46' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:4
|Русенборг (Тронхейм)
|56'
|30.10.2022
|60' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|23.10.2022
|61' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:1
|Русенборг (Тронхейм)
|15.10.2022
|65' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|89'
|09.10.2022
|69' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|02.10.2022
|72' -90'
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|4:4
|Русенборг (Тронхейм)
|03.07.2022
|1' -58'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|29'
|25.06.2022
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунд (Кристиансунн)
|19.06.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16'
|29.05.2022
|1' -63'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|22' 8'
|26.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:3
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|35' 55'
|22.05.2022
|1' -67'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2022
|1' -66'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|7' 65'
|24.04.2022
|1' -65'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|1' -74'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|64'
|10.04.2022
|61' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)