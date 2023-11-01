Эусебио Монцо - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Эусебио
|Фамилия
|Монцо
|Команда
|Компостела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Эусебио
|Фамилия
|Монцо
|Команда
|Компостела
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Компостела
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Компостела (Сантьяго-де-Компостела)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)