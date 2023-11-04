Брендон Купер - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Брендон
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2000 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Брендон
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2000 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2024
|1' - 90'
|Лейтон Ориент
|4:3
|Нортгемптон Таун
|Англия. Первая лига, 33 тур
|90'
|10.02.2024
|14' - 90'
|Барнсли
|2:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 32 тур
|06.02.2024
|1' - 90'
|Порт Вейл
|0:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 18 тур
|03.02.2024
|85' - 90'
|Лейтон Ориент
|3:2
|Карлайл Юнайтед
|Англия. Первая лига, 31 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|Лейтон Ориент
|1:0
|Болтон
|Англия. Первая лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лейтон Ориент
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Честерфилд (Честерфилд)
|1:0
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|40' 61'
|04.11.2023
|1' -63'
|Лейтон Ориент (Лейтон)
|3:1
|Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
|8'