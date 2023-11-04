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    Брендон Купер - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Брендон
    Фамилия Купер
    Команда Лейтон Ориент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 2000 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2024 1' - 90' Лейтон Ориент 4:3 Нортгемптон Таун Англия. Первая лига, 33 тур
    90'
    10.02.2024 14' - 90' Барнсли 2:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 32 тур
    06.02.2024 1' - 90' Порт Вейл 0:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 18 тур
    03.02.2024 85' - 90' Лейтон Ориент 3:2 Карлайл Юнайтед Англия. Первая лига, 31 тур
    20.01.2024 Был в запасе Лейтон Ориент 1:0 Болтон Англия. Первая лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лейтон Ориент 1 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2023 Был в запасе Честерфилд (Честерфилд) 1:0 Лейтон Ориент (Лейтон)
    40' 61'
    04.11.2023 1' -63' Лейтон Ориент (Лейтон) 3:1 Карлайл Юнайтед (Карлайсл)
    8'
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