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    Мадс Бидструп - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Мадс
    Фамилия Бидструп
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Кеге
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 74' Зальцбург 1:1 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 16 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 1' -74' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Штурм (Грац)
    09.12.2023 49' -90' Рапид (Вена) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    03.12.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    25.11.2023 1' -84' Зальцбург (Зальцбург) 3:2 Хартберг (Хартберг)
    14'
    12.11.2023 1' -90' Аустрия (Вена) 0:0 Зальцбург (Зальцбург)
    04.11.2023 62' -90' Тироль (Ваттенс) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    28.10.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Альтах (Альтах)
    90'
    08.10.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    30.09.2023 1' -32' Аустрия Л (Лустенау) 0:4 Зальцбург (Зальцбург)
    16.09.2023 1' -90' Штурм (Грац) 2:2 Зальцбург (Зальцбург)
    03.09.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рапид (Вена)
    26.08.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    20.08.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:5 Зальцбург (Зальцбург)
    13.08.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Аустрия (Вена)
    55'
    06.08.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Тироль (Ваттенс)
    29.07.2023 62' -90' Альтах (Альтах) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
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