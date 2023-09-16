Мадс Бидструп - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Бидструп
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кеге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Мадс
|Фамилия
|Бидструп
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кеге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 2001 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|16
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|1' -74'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Штурм (Грац)
|09.12.2023
|49' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.12.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25.11.2023
|1' -84'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:2
|Хартберг (Хартберг)
|14'
|12.11.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.11.2023
|62' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.10.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|90'
|08.10.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|30.09.2023
|1' -32'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|16.09.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рапид (Вена)
|26.08.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|20.08.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Зальцбург (Зальцбург)
|13.08.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия (Вена)
|55'
|06.08.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|29.07.2023
|62' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)