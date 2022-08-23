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    Майкл Олисе - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Майкл
    Фамилия Олисе
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 2001 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 27,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Лидс 1:5 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 30 тур
    53' 55' 69'
    01.04.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 2:1 Лестер Англия. Премьер-лига, 29 тур
    19.03.2023 1' - 82' Арсенал 4:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 28 тур
    15.03.2023 1' - 70' Брайтон 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 8 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кристал Пэлас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -78' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0
    (3:2)п    		 Кристал Пэлас (Лондон)
    23.08.2022 1' -76' Оксфорд (Оксфорд) 0:2 Кристал Пэлас (Лондон)
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