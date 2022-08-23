Майкл Олисе - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Олисе
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 27,00
млн
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Олисе
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Лидс
|1:5
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 30 тур
|53' 55' 69'
|01.04.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|2:1
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 29 тур
|19.03.2023
|1' - 82'
|Арсенал
|4:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 28 тур
|15.03.2023
|1' - 70'
|Брайтон
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кристал Пэлас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -78'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
(3:2)п
|Кристал Пэлас (Лондон)
|23.08.2022
|1' -76'
|Оксфорд (Оксфорд)
|0:2
|Кристал Пэлас (Лондон)