Джамал Лоу - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джамал
|Фамилия
|Лоу
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|71' - 90'
|Вест Бромвич
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|81'
|07.04.2023
|67' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:2
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|66' - 90'
|Уиган Атлетик
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|18.03.2023
|1' - 82'
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур
|14.03.2023
|1' - 68'
|Блэкпул
|6:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|85' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.11.2022
|1' -88'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|7' 47' 78'
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)