Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джамал Лоу - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Джамал
    Фамилия Лоу
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 71' - 90' Вест Бромвич 2:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 41 тур
    81'
    07.04.2023 67' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 0:2 Престон Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 66' - 90' Уиган Атлетик 1:0 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 39 тур
    18.03.2023 1' - 82' Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 38 тур
    14.03.2023 1' - 68' Блэкпул 6:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 37 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 3 1 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 85' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    08.11.2022 1' -88' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    7' 47' 78'
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
    • Читайте нас: 