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    Маттис Аблин - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Маттис
    Фамилия Аблин
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 марта 2003 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 67' - 90' Аяччо 0:3 Осер Франция. Лига 1, 30 тур
    01.04.2023 1' - 46' Осер 1:0 Труа Франция. Лига 1, 29 тур
    19.03.2023 1' - 88' Страсбур 2:0 Осер Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -56' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    17'
    27.10.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    06.10.2022 79' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 74' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 1' -58' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
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