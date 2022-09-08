Маттис Аблин - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Маттис
|Фамилия
|Аблин
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Маттис
|Фамилия
|Аблин
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|67' - 90'
|Аяччо
|0:3
|Осер
|Франция. Лига 1, 30 тур
|01.04.2023
|1' - 46'
|Осер
|1:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 29 тур
|19.03.2023
|1' - 88'
|Страсбур
|2:0
|Осер
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -56'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|17'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|79' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|74' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -58'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)