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Лига 1 2025/2026
Команды
Монако
Маттис Аблин
Статистика
€ 20 млн
Маттис Аблин - статистика
Монако
28 марта 2003 (23)
#11 | Нападающий
176 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
1' - 76'
32'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
22' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
73' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
82' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
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Франция. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монако
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
1' - 76'
32'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
22' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
73' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
82' - 90'
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