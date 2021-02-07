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    Василиос Загаритис - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Василиос
    Фамилия Загаритис
    Команда Парма
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 мая 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парма 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2021 46' -90' Сампдория (Генуя) 3:0 Парма (Парма)
    16.05.2021 71' -90' Парма (Парма) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    12.05.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Парма (Парма)
    09.05.2021 Был в запасе Парма (Парма) 2:5 Аталанта (Бергамо)
    03.04.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Парма (Парма)
    14.03.2021 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Рома (Рим)
    07.02.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:3 Болонья (Болонья)
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