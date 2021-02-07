Василиос Загаритис - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Загаритис
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Василиос
|Фамилия
|Загаритис
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 мая 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Парма
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2021
|46' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Парма (Парма)
|16.05.2021
|71' -90'
|Парма (Парма)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.05.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Парма (Парма)
|09.05.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:5
|Аталанта (Бергамо)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Парма (Парма)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Рома (Рим)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:3
|Болонья (Болонья)