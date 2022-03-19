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    Максим Колмаков - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Колмаков
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Родной город Тихорецк
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 2003 (20 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    23.04.2022 1' -80' Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    17.04.2022 1' -58' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    19.03.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    85'
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