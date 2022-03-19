Максим Колмаков - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Колмаков
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тихорецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Колмаков
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тихорецк
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|23.04.2022
|1' -80'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -58'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|85'