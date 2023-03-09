Дарио Эссуго - статистика
#84 | Полузащитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Эссуго
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2005 (18 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Эссуго
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2005 (18 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|94' - 90'
|Арсенал
|
1:1
(3:5)п
|Спортинг
|Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|94' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
(3:5)п
|Спортинг (Лиссабон)
|09.03.2023
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Арсенал (Лондон)