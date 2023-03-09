Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дарио Эссуго - статистика

    #84 | Полузащитник
    Имя Дарио
    Фамилия Эссуго
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 марта 2005 (18 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 94' - 90' Арсенал 1:1
    (3:5)п         		Спортинг Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 94' -90' Арсенал (Лондон) 1:1
    (3:5)п    		 Спортинг (Лиссабон)
    09.03.2023 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 2:2 Арсенал (Лондон)
    • Читайте нас: 