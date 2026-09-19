Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Страсбур
Дариу Эссуго
Статистика
€ 15 млн
Дариу Эссуго - статистика
Страсбур
14 марта 2005 (21), Лиссабон
#14 | Полузащитник
179 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
67' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
63' - 90'
85'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Клубный чемпионат мира 2025
Испания. Примера 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
67' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
63' - 90'
85'
Главные новости
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
Абаскаль нашел новую команду в Европе
17:43
Видео
«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
4
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+