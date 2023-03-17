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    Нико Уильямс - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Нико
    Фамилия Уильямс
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Памплона
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 69' - 90' Эспаньол 1:2 Атлетик Испания. Примера, 28 тур
    75'
    04.04.2023 1' - 99' Атлетик 1:1 Осасуна Испания. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
    01.04.2023 58' - 90' Атлетик 0:0 Хетафе Испания. Примера, 27 тур
    28.03.2023 46' - 90' Шотландия 2:0 Испания Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    25.03.2023 Был в запасе Испания 3:0 Норвегия Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    17.03.2023 1' - 90' Вальядолид 1:3 Атлетик Испания. Примера, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Испания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.03.2023 46' -90' Шотландия 2:0 Испания
    25.03.2023 Был в запасе Испания 3:0 Норвегия
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