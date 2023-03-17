Нико Уильямс - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Нико
|Фамилия
|Уильямс
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Памплона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|69' - 90'
|Эспаньол
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 28 тур
|75'
|04.04.2023
|1' - 99'
|Атлетик
|1:1
|Осасуна
|Испания. Кубок, 1/2 финала, ответный матч
|01.04.2023
|58' - 90'
|Атлетик
|0:0
|Хетафе
|Испания. Примера, 27 тур
|28.03.2023
|46' - 90'
|Шотландия
|2:0
|Испания
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|25.03.2023
|Был в запасе
|Испания
|3:0
|Норвегия
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|17.03.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|1:3
|Атлетик
|Испания. Примера, 26 тур