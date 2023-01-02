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    Дьон Лопи - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Дьон
    Фамилия Лопи
    Команда Реймс
    Состав Молодежный
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 февраля 2002 (21 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 61' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    4'
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    87'
    12.02.2023 72' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 40' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    7'
    05.02.2023 72' - 90' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 21 0 1 3 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -61' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    26.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    4'
    18.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    87'
    12.02.2023 72' -90' Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 72' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 1' -58' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2023 83' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.01.2023 81' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    02.01.2023 71' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    29.12.2022 86' -90' Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    06.11.2022 88' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 1' -60' Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 1' -66' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    15.10.2022 1' -46' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    45' 46'
    08.10.2022 1' -84' Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
    18.09.2022 1' -76' Реймс (Реймс) 0:3 Монако (Монако)
    45'
    11.09.2022 69' -90' Тулуза (Тулуза) 1:0 Реймс (Реймс)
    73'
    04.09.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ланс (Ланс)
    28.08.2022 1' -63' Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    63'
    21.08.2022 1' -62' Страсбур (Страсбур) 1:1 Реймс (Реймс)
    14.08.2022 53' -90' Реймс (Реймс) 2:4 Клермон (Клермон-Ферранд)
    07.08.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:1 Реймс (Реймс)
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