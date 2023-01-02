Дьон Лопи - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Дьон
|Фамилия
|Лопи
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Дьон
|Фамилия
|Лопи
|Команда
|Реймс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 61'
|Реймс
|1:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|4'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|87'
|12.02.2023
|72' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 40'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|7'
|05.02.2023
|72' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|21
|0
|1
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -61'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|4'
|18.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|87'
|12.02.2023
|72' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|72' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -58'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.01.2023
|83' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.01.2023
|81' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|02.01.2023
|71' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|29.12.2022
|86' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|06.11.2022
|88' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|1' -60'
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|1' -66'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|15.10.2022
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|45' 46'
|08.10.2022
|1' -84'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)
|18.09.2022
|1' -76'
|Реймс (Реймс)
|0:3
|Монако (Монако)
|45'
|11.09.2022
|69' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|73'
|04.09.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|28.08.2022
|1' -63'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|63'
|21.08.2022
|1' -62'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|14.08.2022
|53' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:4
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Реймс (Реймс)