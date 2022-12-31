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    Дженк Озкаджар - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Дженк
    Фамилия Озкаджар
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Родной город Измир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 2000 (22 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Барселона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 90' - 90' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 Был в запасе Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Жирона 1:0 Валенсия Испания. Примера, 20 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    25.02.2023 90' -90' Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.02.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    11.02.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    05.02.2023 1' -90' Жирона (Жирона) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    90'
    02.02.2023 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    23.01.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    06.01.2023 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    31.12.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    10.11.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    06.11.2022 29' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    29.10.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Барселона (Барселона)
    22.10.2022 4' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    18.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    15.10.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Эльче (Эльче)
    07.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    17.09.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Сельта (Виго)
    10.09.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    04.09.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 5:1 Хетафе (Хетафе)
    29.08.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
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