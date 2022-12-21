Энтони Эланга - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Эланга
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Эланга
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|23.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|69' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|90' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2023
|85' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|89'
|10.01.2023
|1' -85'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|21.12.2022
|71' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|10.11.2022
|62' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)