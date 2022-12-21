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    Энтони Эланга - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Энтони
    Фамилия Эланга
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 3:1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    23.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:1 Барселона Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 69' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    16.02.2023 Был в запасе Барселона 2:2 Манчестер Юнайтед Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 90' - 90' Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс Англия. Премьер-лига, 8 тур
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