Иссуф Сиссоко - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Иссуф
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Иссуф
|Фамилия
|Сиссоко
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|16.01.2022
|1' -50'
|Ренн (Ренн)
|6:0
|Бордо (Бордо)
|38' 50'
|07.01.2022
|1' -75'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Марсель (Марсель)
|13'
|12.12.2021
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Лион (Лион)
|01.12.2021
|87' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|5:2
|Бордо (Бордо)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Брест (Брест)
|28.08.2021
|1' -46'
|Ницца (Ницца)
|4:0
|Бордо (Бордо)
|22.08.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|15.08.2021
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|08.08.2021
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Клермон (Клермон-Ферранд)