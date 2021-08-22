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    Иссуф Сиссоко - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Иссуф
    Фамилия Сиссоко
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 января 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Бордо (Бордо)
    13.02.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 3:2 Бордо (Бордо)
    16.01.2022 1' -50' Ренн (Ренн) 6:0 Бордо (Бордо)
    38' 50'
    07.01.2022 1' -75' Бордо (Бордо) 0:1 Марсель (Марсель)
    13'
    12.12.2021 Был в запасе Труа (Труа) 1:2 Бордо (Бордо)
    05.12.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Лион (Лион)
    01.12.2021 87' -90' Страсбур (Страсбур) 5:2 Бордо (Бордо)
    28.11.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Брест (Брест)
    28.08.2021 1' -46' Ницца (Ницца) 4:0 Бордо (Бордо)
    22.08.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    15.08.2021 1' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Бордо (Бордо)
    08.08.2021 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Клермон (Клермон-Ферранд)
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