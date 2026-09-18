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Франция. Лига 2
Команды
Родез
Кенни Наджера
Статистика
€ 600 тыс
Кенни Наджера - статистика
Родез
21 февраля 2002 (24)
#7 | Нападающий
177 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Родез
3 : 4
18.09.2026
Нанси
64' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
1' - 78'
35'
78'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Родез
6
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Родез
3 : 4
18.09.2026
Нанси
64' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Метц
4 : 1
05.09.2026
Родез
1' - 78'
35'
78'
Франция. Лига 2, 4 тур
Родез
2 : 2
28.08.2026
По
64' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Нант
2 : 5
22.08.2026
Родез
74' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Анси
2 : 0
14.08.2026
Родез
73' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Родез
3 : 1
08.08.2026
Лаваль
69' - 90'
90'
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