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    Льюис Ричардсон - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Льюис
    Фамилия Ричардсон
    Команда Бернли
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Бернли (Бернли)
    19.05.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.05.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:4 Лидс (Лидс)
    18.04.2021 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Бернли (Бернли)
    11.04.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    04.04.2021 90' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 3:2 Бернли (Бернли)
    03.03.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лестер (Лестер)
    28.02.2021 88' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Бернли (Бернли)
    31.10.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:3 Челси (Лондон)
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