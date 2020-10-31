Льюис Ричардсон - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Ричардсон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Ричардсон
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|19.05.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.05.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:4
|Лидс (Лидс)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|04.04.2021
|90' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|3:2
|Бернли (Бернли)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|28.02.2021
|88' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Бернли (Бернли)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:3
|Челси (Лондон)