Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур