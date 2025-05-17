Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Louis Moult - статистика

Крю Александра
#31 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
18
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
55' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
3 : 1
14.05.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
10.05.2025
Сент-Миррен
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
3 : 1
03.05.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
0 : 5
26.04.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
12.04.2025
Сент-Джонстон
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хартс
0 : 1
06.04.2025
Данди Юнайтед
1' - 59'
8'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди Юнайтед
2 : 4
16.03.2025
Данди
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
3 : 0
15.02.2025
Данди Юнайтед
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2025
Данди Юнайтед
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.01.2025
Рейнджерс
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.01.2025
Данди Юнайтед
61' - 90'
88'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
4 : 3
14.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.12.2024
Килмарнок
1' - 87'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
30.11.2024
Сент-Миррен
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
1 : 1
23.11.2024
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
21'
83'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
0 : 1
01.09.2024
Данди Юнайтед
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
55' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.08.2024
Данди
86' - 90'
Главные новости
Видео«Новый диктатор в сборной!»: Головин и Соболев снова обменялись колкостями
17:00
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
2
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+