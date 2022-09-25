Дмитрий Вершков - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Вершков
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Вершков
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|67' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|25.09.2022
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Кубань (Краснодар)