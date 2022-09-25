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    Дмитрий Вершков - статистика

    #83 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Вершков
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Родной город Волжский
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 2002 (20 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 67' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Кубань (Краснодар)
    25.09.2022 60' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Кубань (Краснодар)
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