Антон Сташ - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Сташ
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Сташ
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|46' - 90'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|20
|1
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|19.02.2023
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|11.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|34'
|04.02.2023
|56' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|62' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|25.01.2023
|63' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|78' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|13.11.2022
|1' -84'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|1' -78'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|75'
|29.10.2022
|1' -62'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|21.10.2022
|1' -77'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|40'
|15.10.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|66'
|08.10.2022
|1' -86'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|45'
|01.10.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|60'
|16.09.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|04.09.2022
|59' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Майнц (Майнц)
|27.08.2022
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Байер (Леверкузен)
|20.08.2022
|1' -88'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|14.08.2022
|1' -65'
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Унион (Берлин)
|06.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:2
|Майнц (Майнц)
|77' 33'