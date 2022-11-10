Филипе Соареш - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Филипе
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Морейренcе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|11
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|25.02.2023
|1' -46'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|88' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|81' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|07.01.2023
|80' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|1' -73'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -71'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|27'
|05.11.2022
|70' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|85' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|63' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|90'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|79' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|87'
|20.08.2022
|71' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)