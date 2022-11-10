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    Филипе Соареш - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Филипе
    Фамилия Соареш
    Команда Морейренcе
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 11 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    25.02.2023 1' -46' ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 88' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    30.01.2023 81' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    07.01.2023 80' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    13.11.2022 1' -73' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -71' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    27'
    05.11.2022 70' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    30.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    23.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    17.10.2022 85' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    18.09.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    12.09.2022 63' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    90'
    04.09.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 79' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    87'
    20.08.2022 71' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
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