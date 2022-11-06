Дани Мота - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нидеркорн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Мота
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нидеркорн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|46' - 90'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 83'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|68' - 90'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|06.02.2023
|1' - 79'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|18
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|46' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|1' -83'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|68' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|06.02.2023
|1' -79'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|39'
|22.01.2023
|46' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|35' 24'
|06.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|1' -54'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|56' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|48'
|18.09.2022
|1' -54'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -86'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|63' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|64' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)
|90'