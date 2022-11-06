Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дани Мота - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Дани
    Фамилия Мота
    Команда Монца
    Состав Основной
    Родной город Нидеркорн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1998 (24 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 46' - 90' Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 83' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 68' - 90' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 1' - 79' Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 18 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 46' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    18.02.2023 1' -83' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 68' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    06.02.2023 1' -79' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    39'
    22.01.2023 46' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    07.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    35' 24'
    06.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 1' -54' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 56' -90' Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 1' -61' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    48'
    18.09.2022 1' -54' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -86' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    30.08.2022 63' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 64' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
    90'
    • Читайте нас: 
    11