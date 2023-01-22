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    Давид Чолина - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Чолина
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 2000 (22 года)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аугсбург 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    28.01.2023 69' -90' Фрайбург (Фрайбург) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    25.01.2023 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.01.2023 76' -90' Боруссия (Дортмунд) 4:3 Аугсбург (Аугсбург)
    77'
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