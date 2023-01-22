Давид Чолина - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Чолина
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Чолина
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аугсбург
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|28.01.2023
|69' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.01.2023
|76' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|4:3
|Аугсбург (Аугсбург)
|77'