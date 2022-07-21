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    Хрвойе Бабец - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Хрвойе
    Фамилия Бабец
    Команда Горица
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 1999 (23 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -85' Жил Висенте (Барселуш) 4:0 Рига (Рига)
    03.08.2022 1' -90' Рига (Рига) 1:1 Жил Висенте (Барселуш)
    28.07.2022 1' -74' Рига (Рига) 2:1 Ружомберок (Ружомберок)
    39'
    21.07.2022 1' -80' Ружомберок (Ружомберок) 0:3 Рига (Рига)
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