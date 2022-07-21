Хрвойе Бабец - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Хрвойе
|Фамилия
|Бабец
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Имя
|Хрвойе
|Фамилия
|Бабец
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1999 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -85'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)
|28.07.2022
|1' -74'
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|39'
|21.07.2022
|1' -80'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)