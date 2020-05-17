Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Буньямин Балчи - статистика

Антальяспор
31 мая 2000 (26), Самсун
#7 | Защитник
180 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
33
0
4
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
1' - 76'
45'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
37' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 80'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
01.03.2026
Фенербахче
28' - 90'
49'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
71' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 65'
64'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
34'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
0 : 0
24.11.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
1' - 90'
75'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
0 : 4
26.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
2 : 0
28.09.2025
Антальяспор
1' - 80'
63'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 2
13.09.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
1' - 64'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
1 : 0
24.08.2025
Антальяспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
56' - 90'
81'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
64' - 90'
Главные новости
Букмекеры определили двух игроков с реальными шансами на «Золотой мяч» в 2026 году
16:21
1
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
5
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+