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Армения. Премьер-лига
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Пюник
Момо Янсане
Статистика
€ 400 тыс
Момо Янсане - статистика
Пюник
29 июля 1997 (29)
#95 | Нападающий
183 см
Гвинея
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пюник
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Пюник
0 : 0
30.07.2026
Дебрецен
58' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Дебрецен
1 : 0
23.07.2026
Пюник
1' - 66'
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
1 : 0
16.07.2026
Марсашлокк
60' - 90'
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