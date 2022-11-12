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    Мортен Юльманн - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Мортен
    Фамилия Юльманн
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июня 1999 (23 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 90' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 23 0 4 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    25.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.02.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    90'
    04.02.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    58'
    27.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    21.01.2023 1' -90' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    23'
    04.01.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    78'
    12.11.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    04.11.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    29.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 1' -73' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    65'
    09.10.2022 1' -22' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    22'
    02.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    43'
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    53'
    31.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    31' 33'
    28.08.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    13.08.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:2 Интер (Милан)
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