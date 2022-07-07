Каролис Силкайтис - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Каролис
|Фамилия
|Силкайтис
|Команда
|Кауно Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Каролис
|Фамилия
|Силкайтис
|Команда
|Кауно Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каунас
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кауно Жальгирис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|2:0
|Кауно Жальгирис (Каунас)