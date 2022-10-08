Филип Стоилькович - статистика
#40 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стоилькович
|Команда
|Дармштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2000 (23 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стоилькович
|Команда
|Дармштадт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 января 2000 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьон
|18
|5
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|1' -46'
|Серветт (Женева)
|2:2
|Сьон (Сьон)
|22.01.2023
|68' -90'
|Сьон (Сьон)
|2:3
|Лугано (Лугано)
|12.11.2022
|1' -73'
|Сьон (Сьон)
|2:7
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|06.11.2022
|63' -90'
|Базель (Базель)
|0:0
|Сьон (Сьон)
|30.10.2022
|46' -90'
|Сьон (Сьон)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|22.10.2022
|71' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|1:1
|Сьон (Сьон)
|18.10.2022
|1' -59'
|Винтертур (Винтертур)
|1:0
|Сьон (Сьон)
|15.10.2022
|1' -74'
|Сьон (Сьон)
|2:0
|Люцерн (Люцерн)
|08.10.2022
|1' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|4:4
|Сьон (Сьон)
|34' 86'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|1:3
|Винтертур (Винтертур)
|10.09.2022
|1' -62'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:2
|Сьон (Сьон)
|29' 18'
|03.09.2022
|1' -65'
|Сьон (Сьон)
|2:1
|Базель (Базель)
|17'
|27.08.2022
|1' -68'
|Люцерн (Люцерн)
|2:0
|Сьон (Сьон)
|13.08.2022
|1' -66'
|Сьон (Сьон)
|2:2
|Грассхоппер (Цюрих)
|22' 52'
|07.08.2022
|1' -77'
|Цюрих (Цюрих)
|0:3
|Сьон (Сьон)
|68'
|30.07.2022
|1' -70'
|Сьон (Сьон)
|0:0
|Серветт (Женева)
|24.07.2022
|1' -64'
|Сьон (Сьон)
|0:3
|Янг Бойз (Берн)
|10'
|17.07.2022
|1' -72'
|Лугано (Лугано)
|2:3
|Сьон (Сьон)