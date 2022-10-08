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    Филип Стоилькович - статистика

    #40 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Стоилькович
    Команда Дармштадт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 января 2000 (23 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 Был в запасе Айнтрахт 4:2 Дармштадт Германия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сьон 18 5 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 1' -46' Серветт (Женева) 2:2 Сьон (Сьон)
    22.01.2023 68' -90' Сьон (Сьон) 2:3 Лугано (Лугано)
    12.11.2022 1' -73' Сьон (Сьон) 2:7 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    06.11.2022 63' -90' Базель (Базель) 0:0 Сьон (Сьон)
    30.10.2022 46' -90' Сьон (Сьон) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    22.10.2022 71' -90' Янг Бойз (Берн) 1:1 Сьон (Сьон)
    18.10.2022 1' -59' Винтертур (Винтертур) 1:0 Сьон (Сьон)
    15.10.2022 1' -74' Сьон (Сьон) 2:0 Люцерн (Люцерн)
    08.10.2022 1' -90' Грассхоппер (Цюрих) 4:4 Сьон (Сьон)
    34' 86'
    02.10.2022 1' -90' Сьон (Сьон) 1:3 Винтертур (Винтертур)
    10.09.2022 1' -62' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:2 Сьон (Сьон)
    29' 18'
    03.09.2022 1' -65' Сьон (Сьон) 2:1 Базель (Базель)
    17'
    27.08.2022 1' -68' Люцерн (Люцерн) 2:0 Сьон (Сьон)
    13.08.2022 1' -66' Сьон (Сьон) 2:2 Грассхоппер (Цюрих)
    22' 52'
    07.08.2022 1' -77' Цюрих (Цюрих) 0:3 Сьон (Сьон)
    68'
    30.07.2022 1' -70' Сьон (Сьон) 0:0 Серветт (Женева)
    24.07.2022 1' -64' Сьон (Сьон) 0:3 Янг Бойз (Берн)
    10'
    17.07.2022 1' -72' Лугано (Лугано) 2:3 Сьон (Сьон)
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