Силван Сидлер - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Силван
|Фамилия
|Сидлер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Силван
|Фамилия
|Сидлер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|46' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|1' -90'
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)