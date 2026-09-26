Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Англия. Первая лига
Команды
Уимблдон
Джозеф Барсик
Статистика
€ 800 тыс
Джозеф Барсик - статистика
Уимблдон
12 июля 2000 (26), Лондон
#39 | Вратарь
187 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 8 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 1
26.09.2026
Уимблдон
1' - 90'
Англия. Первая лига, 7 тур
Уимблдон
0 : 0
17.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 6 тур
Уимблдон
1 : 0
12.09.2026
Донкастер Роверс
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Бромли
0 : 2
07.09.2026
Уимблдон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портсмут
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Портсмут
1 : 4
11.01.2026
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
2
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
2
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+