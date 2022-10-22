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    Джозеф Барсик - статистика

    #32 | Вратарь
    Имя Джозеф
    Фамилия Барсик
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 июля 2000 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 15 -2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    30.12.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.11.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    18.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    05.10.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    17.09.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    13.09.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.09.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.08.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Суонси (Суонси)
    27.08.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    17.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.08.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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