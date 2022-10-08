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    Камиль Пиатковски - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Камиль
    Фамилия Пиатковски
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июня 2000 (22 года)
    Рост 191
    Вес 86
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    05.02.2023 1' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    29.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    22.10.2022 46' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Штурм (Грац)
    08.10.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
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