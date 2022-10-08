Камиль Пиатковски - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Пиатковски
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Пиатковски
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Вес
|86
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:3
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|46' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|08.10.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)