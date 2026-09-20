Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Италия. Кубок 2020/2021