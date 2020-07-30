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Эстония. Премиум Лига
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Нымме Калью
Богдан Ващук
Статистика
€ 150 тыс
Богдан Ващук - статистика
Нымме Калью
4 октября 1995 (30), Таллин
#59 | Нападающий
185 см
Эстония
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Нымме Калью
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Нымме Калью
2 : 1
30.07.2026
Шелбурн
1' - 74'
Лига конференций, 2 раунд
Шелбурн
5 : 2
23.07.2026
Нымме Калью
1' - 78'
Лига конференций, 1 раунд
Линфилд
2 : 2
16.07.2026
Нымме Калью
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