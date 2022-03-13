Кристоффер Классон - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Классон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Кристоффер
|Фамилия
|Классон
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:3
|Челси (Лондон)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:4
|Манчестер Сити (Манчестер)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|18.03.2022
|55' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:3
|Лидс (Лидс)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|6:0
|Лидс (Лидс)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:4
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:3
|Лидс (Лидс)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
|Лидс (Лидс)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Арсенал (Лондон)
|14.12.2021
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|7:0
|Лидс (Лидс)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:2
|Лидс (Лидс)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|5:1
|Лидс (Лидс)