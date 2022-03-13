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    Кристоффер Классон - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Кристоффер
    Фамилия Классон
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 ноября 2000 (22 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:2 Лидс (Лидс)
    15.05.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    11.05.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:3 Челси (Лондон)
    08.05.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    30.04.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:4 Манчестер Сити (Манчестер)
    25.04.2022 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Лидс (Лидс)
    09.04.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:3 Лидс (Лидс)
    02.04.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    18.03.2022 55' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Лидс (Лидс)
    13.03.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.03.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    05.03.2022 Был в запасе Лестер (Лестер) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.02.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    23.02.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 6:0 Лидс (Лидс)
    20.02.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:4 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    12.02.2022 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Лидс (Лидс)
    09.02.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:3 Лидс (Лидс)
    22.01.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    16.01.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 2:3 Лидс (Лидс)
    02.01.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:1 Бернли (Бернли)
    18.12.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:4 Арсенал (Лондон)
    14.12.2021 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 7:0 Лидс (Лидс)
    11.12.2021 Был в запасе Челси (Лондон) 3:2 Лидс (Лидс)
    05.12.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:2 Брентфорд (Лондон)
    30.11.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    27.11.2021 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:0 Лидс (Лидс)
    21.11.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Лидс (Лидс)
    07.11.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Лестер (Лестер)
    31.10.2021 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:2 Лидс (Лидс)
    23.10.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    16.10.2021 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Лидс (Лидс)
    02.10.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    25.09.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    17.09.2021 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Лидс (Лидс)
    12.09.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.08.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лидс (Лидс)
    21.08.2021 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    14.08.2021 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:1 Лидс (Лидс)
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