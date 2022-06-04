Роберт Иванов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|197
|Вес
|85
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Варта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|197
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Румыния
|14.06.2022
|46' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|1' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина
|4'