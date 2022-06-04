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    Роберт Иванов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Роберт
    Фамилия Иванов
    Команда Варта
    Состав Основной
    Родной город Хельсинки
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 197
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -90' Черногория 0:2 Финляндия
    23.09.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Румыния
    14.06.2022 46' -90' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    11.06.2022 1' -90' Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 1' -90' Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
    4'
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