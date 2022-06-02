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    Жорж Микаутадзе - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Жорж
    Фамилия Микаутадзе
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 2000 (22 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 6 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 60' -90' Гибралтар 1:2 Грузия
    23.09.2022 78' -90' Грузия 2:0 Северная Македония
    12.06.2022 1' -80' Грузия 0:0 Болгария
    09.06.2022 71' -90' Северная Македония 0:3 Грузия
    05.06.2022 67' -90' Болгария 2:5 Грузия
    70'
    02.06.2022 1' -90' Грузия 4:0 Гибралтар
    87'
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