Жорж Микаутадзе - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Жорж
|Фамилия
|Микаутадзе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (22 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Жорж
|Фамилия
|Микаутадзе
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|6
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|60' -90'
|Гибралтар
|1:2
|Грузия
|23.09.2022
|78' -90'
|Грузия
|2:0
|Северная Македония
|12.06.2022
|1' -80'
|Грузия
|0:0
|Болгария
|09.06.2022
|71' -90'
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|05.06.2022
|67' -90'
|Болгария
|2:5
|Грузия
|70'
|02.06.2022
|1' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар
|87'