Дион Чарльз - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Дион
|Фамилия
|Чарльз
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Дион
|Фамилия
|Чарльз
|Команда
|Аккрингтон Стэнли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|24'