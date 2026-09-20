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Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Науиру Ахамада
Статистика
€ 3 млн
Науиру Ахамада - статистика
Осер
29 марта 2002 (24), Марсель
#8 | Полузащитник
183 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
46' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 66'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
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Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
46' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
81' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 66'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
5 : 2
22.08.2026
Осер
1' - 77'
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