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Команды
Страсбур
Филип Йоргенсен
Статистика
€ 15 млн
Филип Йоргенсен - статистика
Страсбур
16 апреля 2002 (24)
#1 | Вратарь
190 см
Дания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Париж
2 : 1
19.09.2026
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
12.09.2026
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Труа
2 : 6
06.09.2026
Страсбур
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
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Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дания
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
1' - 90'
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