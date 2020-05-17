Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Калвин Ратси - статистика

Экселсиор
9 февраля 2002 (24)
#16 | Вратарь
188 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
5 : 0
26.04.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
0 : 2
04.04.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
2 : 2
01.02.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
22.11.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
26.10.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Экселсиор
1 : 0
19.10.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
2 : 1
04.10.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 0
30.08.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
1 : 2
16.08.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Главные новости
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
1
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
2
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+