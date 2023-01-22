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    Кеннет Тэйлор - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Кеннет
    Фамилия Тэйлор
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Алкмар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 мая 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 67' - 90' Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 1' - 90' Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 1' - 90' Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Аякс 4:0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    27'
    16.02.2023 1' - 90' Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Аякс 3:1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    05.02.2023 1' - 86' Камбур 0:5 Аякс Голландия. Эредивизие, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 22 7 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 67' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    19.02.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    27'
    12.02.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    05.02.2023 1' -86' Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    29.01.2023 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    26.01.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    22.01.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    8'
    14.01.2023 1' -90' Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    08.01.2023 1' -79' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    12.11.2022 1' -58' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    8' 21' 25'
    09.11.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 66' -90' Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    08.10.2022 1' -82' Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    01.10.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 1' -46' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    12' 26'
    10.09.2022 1' -67' Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    16'
    03.09.2022 46' -90' Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    53'
    28.08.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    21.08.2022 1' -90' Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 1' -69' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    66'
    06.08.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 2:3 Аякс (Амстердам)
    48'
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