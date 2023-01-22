Кеннет Тэйлор - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алкмар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|67' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|27'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 86'
|Камбур
|0:5
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|22
|7
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|67' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|27'
|12.02.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|1' -86'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|8'
|14.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|1' -79'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|12.11.2022
|1' -58'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|8' 21' 25'
|09.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|06.11.2022
|66' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|08.10.2022
|1' -82'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|18.09.2022
|1' -46'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|12' 26'
|10.09.2022
|1' -67'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|16'
|03.09.2022
|46' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|53'
|28.08.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|1' -69'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|66'
|06.08.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|48'